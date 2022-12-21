Россиянам посоветовали запастись валютой

В настоящее время целесообразно вложиться в иностранную валюту в связи с тем, что повышения рубля до прежних показателей в 50-60 рублей за доллар не ожидается. Об этом заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов, передает «Радио 1».
При этом эксперт отказался воспринимать наблюдаемую динамику как тотальное ослабление российской валюты. Он подчеркнул, что рубль переходит в наиболее соответствующий диапазон курса.
По словам Ордова, российскому регулятору и Министерству финансов выгодно возвращение курса к 70-80 рублям за доллар. Он подчеркнул, что ранее им не хватало инструментов для того, чтобы рубль достиг такого показателя.
Эксперт отметил, что при наличии планов прибегнуть к тратам в валюте нынешний период является подходящим для ее покупки. Однако Ордов призывает относиться осторожно к этому, поскольку человек может столкнуться со сложностями при желании произвести конвертацию.
Сегодня евро преодолел отметку в 75 рублей, доллар поднялся выше 70 рублей. В пятницу, 16 декабря. Совет директоров Банка России решил оставить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых.