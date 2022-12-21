Россиянам посоветовали запастись валютой

В настоящее время целесообразно вложиться в иностранную валюту в связи с тем, что повышения рубля до прежних показателей в 50-60 рублей за доллар не ожидается. Об этом заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов, передает «Радио 1».

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При этом эксперт отказался воспринимать наблюдаемую динамику как тотальное ослабление российской валюты. Он подчеркнул, что рубль переходит в наиболее соответствующий диапазон курса.

По словам Ордова, российскому регулятору и Министерству финансов выгодно возвращение курса к 70-80 рублям за доллар. Он подчеркнул, что ранее им не хватало инструментов для того, чтобы рубль достиг такого показателя.

Эксперт отметил, что при наличии планов прибегнуть к тратам в валюте нынешний период является подходящим для ее покупки. Однако Ордов призывает относиться осторожно к этому, поскольку человек может столкнуться со сложностями при желании произвести конвертацию.