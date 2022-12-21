В России приняли закон о снижении платежей по микрозаймам

С 1 июля следующего года максимальный размер ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам снизится. Соответствующий закон был принят Госдумой, передает РИА Новости.

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Мера предполагает падение максимального размера процентной ставки по договору потребительского кредита (займа) со сроком возврата не более одного года с 1% до 0,8% в день. Кроме того, максимальное значение полной стоимости кредита или займа снижается с 365% до 292% годовых, а максимальная сумма всех платежей по нему – со 150% до 130% от суммы предоставленного кредита (займа).

В стране, помимо прочего, максимально допустимое значение фиксируемой суммы платежей по потребительским кредитам (займам), выданным физлицам на сумму до 10 тысяч рублей на срок до 15 дней, снизится в два раза.

В настоящее время по данным микрозаймам перестают начислять проценты, штрафы и комиссии при достижении общей суммы таких платежей 30% от размера основной задолженности. Законом понижается порог до 15%.