Собянин заявил об увеличении зарплаты педагогов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал размер заработной платы учителей в городе. Так, по его словам, она составляет более 125 тыс. рублей, что является наиболее высоким уровнем среди большей части российских регионов, передает РИА Новости.
Сегодня Собянин выступил с ежегодным отчетом перед депутатами московской городской думы.
Он подчеркнул, что власти столицы стремятся добиться того, чтобы педагоги получали достойную заработную плату. Градоначальник указал на то, что в последние годы ее уровень вырос в несколько раз.
«Сегодня она составляет больше 125 тысяч рублей», - подчеркнул мэр столицы.
Он также указал на введение федеральных и городских доплат за классное руководство и за активное пользование Московской электронной школой.
Ранее «Известия» сообщили, что, по данным Фонда развития гражданского общества, Чукотка, ЯНАО, Москва, Магаданская область и НАО названы лидерами по средней зарплате в РФ.