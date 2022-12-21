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42 минуты назад

Собянин заявил об увеличении зарплаты педагогов в Москве

Лера Букина

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал размер заработной платы учителей в городе. Так, по его словам, она составляет более 125 тыс. рублей, что является наиболее высоким уровнем среди большей части российских регионов, передает РИА Новости.

Собянин заявил об увеличении зарплаты педагогов в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня Собянин выступил с ежегодным отчетом перед депутатами московской городской думы.

Он подчеркнул, что власти столицы стремятся добиться того, чтобы педагоги получали достойную заработную плату. Градоначальник указал на то, что в последние годы ее уровень вырос в несколько раз.

«Сегодня она составляет больше 125 тысяч рублей», - подчеркнул мэр столицы.

Он также указал на введение федеральных и городских доплат за классное руководство и за активное пользование Московской электронной школой.

Ранее «Известия» сообщили, что, по данным Фонда развития гражданского общества, Чукотка, ЯНАО, Москва, Магаданская область и НАО названы лидерами по средней зарплате в РФ.

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