Россиянам назвали лучшую иностранную валюту для хранения сбережений

Россиянам следует выбирать доллар при формировании мультивалютных сбережений, заявил гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. Он добавил, что евро может ослабеть по отношению к доллару в среднесрочной перспективе, пишет «Лента.ру».

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«Если есть задача держать какую-то долю сбережений в другой валюте и постоянно откладывать в них, например, 5-10% дохода, то, выбирая между долларом и евро, лучше предпочесть доллар», - подчеркнул Самиев.

Аналитик отметил, что еврозона в настоящее время переживает кризис. Он уточнил, что ситуация может измениться, но ослабление евро к доллару практически неизбежно.

Можно также рассматривать дирхамы и юани, они «совсем не токсичны», в отличие от доллара. Вместе с тем, они менее удобны и более волатильны, уточнил Самиев.