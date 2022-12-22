Раскрыты самые популярные уловки продавцов

Многие граждане России пытаются сэкономить при покупках в торговых точках, а продавцы используют различные ухищрения, чтобы подтолкнуть потребителей покупать больше, сообщает «Прайм» со ссылкой на председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина.

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По его словам, в этом году все чаще используется шринкфлейшн, когда уменьшается количество товара в упаковке, а цена при этом остается прежней или, чаще всего, растет. За последние пять лет около 80% фасованных продуктов в заводских упаковках стали меньше. Это происходит потому, что производителям не запрещено уменьшать объем товара в упаковке, а торговая сеть не обязана на ценниках наряду со стоимостью за единицу товара указывать цену в пересчете на один килограмм или литр продукции.

Эксперт отмечает, что покупатели не понимают, что стоимость продукции выросла, а купить за эти деньги можно меньше, чем раньше. Также продавцы прибегают к другим хитростям: перемещаются отделы в гипермаркетах, используются зазывные акционные ценники, распродажи перетекают из одной в другую. Янин объяснил, что практически для всех покупателей главным фактором при принятии решения о покупке является цена, наличие скидки, чем и пользуются продавцы.