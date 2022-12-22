Раскрыты самые популярные уловки продавцов

Многие граждане России пытаются сэкономить при покупках в торговых точках, а продавцы используют различные ухищрения, чтобы подтолкнуть потребителей покупать больше, сообщает «Прайм» со ссылкой на председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина.
По его словам, в этом году все чаще используется шринкфлейшн, когда уменьшается количество товара в упаковке, а цена при этом остается прежней или, чаще всего, растет. За последние пять лет около 80% фасованных продуктов в заводских упаковках стали меньше. Это происходит потому, что производителям не запрещено уменьшать объем товара в упаковке, а торговая сеть не обязана на ценниках наряду со стоимостью за единицу товара указывать цену в пересчете на один килограмм или литр продукции.
Эксперт отмечает, что покупатели не понимают, что стоимость продукции выросла, а купить за эти деньги можно меньше, чем раньше. Также продавцы прибегают к другим хитростям: перемещаются отделы в гипермаркетах, используются зазывные акционные ценники, распродажи перетекают из одной в другую. Янин объяснил, что практически для всех покупателей главным фактором при принятии решения о покупке является цена, наличие скидки, чем и пользуются продавцы.
При этом при продаже электроники типовым обманом является навязывание продавцами при покупке техники страховки от поломки товара, платного гарантийного обслуживания, навязывание кредита для приобретения более дорогой модели, на которую не хватает денег у потенциального покупателя. Эксперт отметил, что если потребуется, выплаты от страховой компании, вероятнее всего, не будет. А покупка товара в кредит в итоге существенно повысит его стоимость.