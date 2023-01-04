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30 минут назад

Троллинг или пранк: Почему опасно шутить над мошенниками

Елена Прошина

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал агентству «Прайм», почему россиянам следует сдерживаться при желании пошутить над мошенниками во время беседы с ними. По его словам, зачастую злоумышленники используют базы данных сотовых операторов и ряда банков. Следовательно, у них имеются набор минимальных персональных данных потенциальных жертв, в этой связи у них есть возможности для ответных мер.

Троллинг или пранк: Почему опасно шутить над мошенниками
Фото: ТАССТАСС

«Особо отличившиеся» в троллинге граждане попадают в специальный список – их туда вносят сами мошенники.

«Тех, кто не повелся на один вид обмана, но проявил агрессию, они «прогоняют» через все возможные способы отъема денег с расчетом на то, что на каком-нибудь из них человек все же проколется и переведет деньги», - заявил собеседник.

Также «обидчивые» мошенники могут использовать номер гражданина в обзвоне потенциальных жертв, подчеркнул Соловьев. Люди, которые попали «в лапы» таких граждан, указывают этот номер в своих заявлениях в правоохранительные органы как номер, с которого звонили аферисты.

В этой связи Соловьев настоятельно рекомендует заканчивать разговор с мошенниками сразу после принятия звонка. Он отмечает, что играть в «телефонную рулетку» не пойдет на пользу.

Ранее «Известия» сообщили, что мошенники прибегли к новой схеме кражи аккаунтов в Telegram. Потенциальная жертва получает сообщение от человека, который есть в списке контактов. В тексте – просьба проголосовать за работу ребенка в конкурсе рисунков. После перехода по ссылке человеку предлагается ввести номер телефона и код доступа для того, чтобы якобы авторизоваться в мессенджере. Мошенники после этого проникают в аккаунт, взломанный несколько секунд назад.

Личный счет,Иван Соловьев,
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