Троллинг или пранк: Почему опасно шутить над мошенниками

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал агентству «Прайм», почему россиянам следует сдерживаться при желании пошутить над мошенниками во время беседы с ними. По его словам, зачастую злоумышленники используют базы данных сотовых операторов и ряда банков. Следовательно, у них имеются набор минимальных персональных данных потенциальных жертв, в этой связи у них есть возможности для ответных мер.

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«Особо отличившиеся» в троллинге граждане попадают в специальный список – их туда вносят сами мошенники.

«Тех, кто не повелся на один вид обмана, но проявил агрессию, они «прогоняют» через все возможные способы отъема денег с расчетом на то, что на каком-нибудь из них человек все же проколется и переведет деньги», - заявил собеседник.

Также «обидчивые» мошенники могут использовать номер гражданина в обзвоне потенциальных жертв, подчеркнул Соловьев. Люди, которые попали «в лапы» таких граждан, указывают этот номер в своих заявлениях в правоохранительные органы как номер, с которого звонили аферисты.

В этой связи Соловьев настоятельно рекомендует заканчивать разговор с мошенниками сразу после принятия звонка. Он отмечает, что играть в «телефонную рулетку» не пойдет на пользу.