Пенсионерам утвердили выплату 15 тысяч рублей к Новому году

В этом году дополнительных выплат для всех пенсионеров от государства не будет, но некоторые пенсионеры всё же могут рассчитывать на единоразовую выплату. Об этом сообщает Life.ru .

Некоторые крупные российские компании дают своим сотрудникам премии перед праздниками, и зачастую такие деньги получают работающие пенсионеры, а иногда даже те, кто уже уволился после долгой работы в одном месте. Юрист Елена Кузнецова предупреждает, что размер таких выплат зависит от предприятия, но в среднем составляет от 5 до 15 тысяч рублей. При этом наиболее крупные компании могут начислить работникам и до 50 тысяч рублей.