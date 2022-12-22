Пенсионерам утвердили выплату 15 тысяч рублей к Новому году

В этом году дополнительных выплат для всех пенсионеров от государства не будет, но некоторые пенсионеры всё же могут рассчитывать на единоразовую выплату. Об этом сообщает Life.ru.
Некоторые крупные российские компании дают своим сотрудникам премии перед праздниками, и зачастую такие деньги получают работающие пенсионеры, а иногда даже те, кто уже уволился после долгой работы в одном месте. Юрист Елена Кузнецова предупреждает, что размер таких выплат зависит от предприятия, но в среднем составляет от 5 до 15 тысяч рублей. При этом наиболее крупные компании могут начислить работникам и до 50 тысяч рублей.
Ранее эксперты рассказали, какие категории россиян могут рассчитывать на выдачу 10 тысяч рублей от ПФР до Нового года.