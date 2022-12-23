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23 минуты назад

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с «переводом денег на Украину»

Алиса Селезнёва

В России появилась новая схема мошенничества, при которой преступники сообщают жертве о денежных переводах на Украину якобы с ее банковского счета и грозят наказанием «за госизмену». Об этом RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с «переводом денег на Украину»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, мошенники представляются сотрудниками региональных полицейских управлений и заявляют, что «финансирование врага влечет строгое наказание за госизмену».

«Пребывающий в шоке от такого обвинения человек, как правило, далее следует всем указаниям мошенников и в итоге теряет все средства со счета. Однако есть и те, кто пытается уточнить, какими именно счетами и в каком банке воспользовались. Самые скорые на импровизацию негодяи отвечают: «Здесь вопросы задаем мы»», - предупредил юрист.

Он посоветовал россиянам прекращать разговор, если их собеседник представляется сотрудником полиции.

Ранее Центральный Банк России сообщил о том, что в третьем квартале 2022 года мошенники украли у россиян 3,973 миллиарда рублей. По данным регулятора, по сравнению с таким же периодом прошлого года общий размер ущерба вырос на 23,9%. При этом доля психологического манипулирования жертвой в процессе хищения выросла до 54,1%. В третьем квартале прошлого года она составляла 41%.

В Банке России также предупредили, что мошенники активно звонят россиянам, представляясь полицейскими. Злоумышленники даже могут направить в мессенджер или на электронную почту фотографию поддельного документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий, чтобы убедить жертву передать им персональные данные, отмечает регулятор.

Личный счет,Иван Соловьев,Банк России,
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