Россиян предостерегли от панических покупок из-за падения рубля

Совершать резкие и панические траты из-за скачков курса валют лучше не стоит, рассказала Pravda.Ru экономист Мария Долгова. Она отметила, что падение курса рубля — это обычное явление, которое не должно толкать людей на то, чтобы выстраиваться в очереди за теми или иными товарами. Наиболее неразумной эксперт назвала скупку домашней техники, такой как холодильники, телевизоры и стиральные машины.

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«Колебания в этой сфере — обычное явление. Поддаваться панике и скупать товары, особенно длительного пользования, не стоит. Наши граждане уже видели подобную ситуацию, например в 2014 году, когда при падении курса рубля тут же выстраивались очереди в магазины за телевизорами, холодильниками, стиральными машинами. Приобретать впрок такие товары нельзя», — отметила Долгова.

Экономист добавила, что покупка домашней техники не позволит в будущем сохранить деньги, так как из-за технического прогресса цена на нее со временем упадет. При этом она уточнила, что закупка товаров первой необходимости на фоне тревожных событий в экономике может быть разумной.