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1 час назад

Экономист предостерегла россиян от панических покупок из-за падения рубля

News.ru

Совершать резкие и панические траты из-за скачков курса валют лучше не стоит, рассказала Pravda.Ru экономист Мария Долгова. Она отметила, что падение курса рубля — это обычное явление, которое не должно толкать людей на то, чтобы выстраиваться в очереди за теми или иными товарами. Наиболее неразумной эксперт назвала скупку домашней техники, такой как холодильники, телевизоры и стиральные машины.

Россиян предостерегли от панических покупок из-за падения рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Колебания в этой сфере — обычное явление. Поддаваться панике и скупать товары, особенно длительного пользования, не стоит. Наши граждане уже видели подобную ситуацию, например в 2014 году, когда при падении курса рубля тут же выстраивались очереди в магазины за телевизорами, холодильниками, стиральными машинами. Приобретать впрок такие товары нельзя», — отметила Долгова.

Экономист добавила, что покупка домашней техники не позволит в будущем сохранить деньги, так как из-за технического прогресса цена на нее со временем упадет. При этом она уточнила, что закупка товаров первой необходимости на фоне тревожных событий в экономике может быть разумной.

На вечерних торгах Московской Биржи 22 декабря российский рубль резко вырос по отношению к американской и европейской валютам. При этом курс доллара снизился в течение дня более чем на три процента, евро потерял более четырех, свидетельствуют данные площадки. Так, в низшей точке курс валюты США составил 68,87 за доллар, а к 17:55 мск повысился до 69,6 рубля за доллар. Евро в низшей точке оценивался в 73,09 рубля, затем подорожал до 73,8 рубля.

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