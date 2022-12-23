Названа сумма, которую выделят на пенсионные выплаты

«Мы сегодня направим пенсионному фонду почти 1,5 триллиона рублей. Они пойдут на предоставление пенсий гражданам в текущем и в следующем годах, а также на специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимум», – заявил он.