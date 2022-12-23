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42 минуты назад

Названа сумма, которую выделят на пенсионные выплаты

Елена Прошина

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании кабмина, что правительство России выделит около 1,5 триллиона рублей на пенсионные выплаты в текущем и следующем году. Об этом сообщает Telegram-канал «Правительство России».

Названа сумма, которую выделят на пенсионные выплаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Мишустина, эти деньги направят и на надбавки для неработающих пенсионеров, чей доход находится ниже прожиточного минимума.

«Мы сегодня направим пенсионному фонду почти 1,5 триллиона рублей. Они пойдут на предоставление пенсий гражданам в текущем и в следующем годах, а также на специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимум», – заявил он.

Кроме того, часть этих средств будет направлена на ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам.

Ранее Мишустин обсудил с премьер-министром Казахстана дальнейшее торгово-экономическое сотрудничество.

Личный счет,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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