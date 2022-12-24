Эксперт Некерова рассказала о ситуации на рынке труда в России

Директор по развитию MidlandHun Яна Некерова рассказала RT, как обстоят дела на рынке труда в России и что стоит ожидать в 2023 году. Она отметила, что многие сферы на российском рынке испытывают дефицит персонала.

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В частности, в телекоммуникационном секторе число вакансий выросло на 52% в 2022 году. Кроме того, по ее словам, в агропромышленной сфере работодатели ищут квалифицированных сотрудников – спрос на них увеличился на 20%.

"В условиях геополитических изменений стремительно растет спрос на специалистов сектора продуктового ритейла. В непродуктовом ритейле также наблюдается активность, однако она больше связана с ротацией среди топ-менеджеров в связи с уходом экспатов", — подчеркнула Некерова.

Аналогичная ситуация, по ее словам, происходит и в других отраслях, из которых ушли западные компании. Эксперт полагает, что в 2023 году можно будет наблюдать процессы оптимизации бизнеса, например, за счет пересмотра системы оплаты премирования и цифровизации.