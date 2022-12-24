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1 час назад

Эксперт Некерова рассказала о ситуации на рынке труда в России

Газета.Ru

Директор по развитию MidlandHun Яна Некерова рассказала RT, как обстоят дела на рынке труда в России и что стоит ожидать в 2023 году. Она отметила, что многие сферы на российском рынке испытывают дефицит персонала.

Эксперт Некерова рассказала о ситуации на рынке труда в России
Фото: DepositphotosDepositphotos

В частности, в телекоммуникационном секторе число вакансий выросло на 52% в 2022 году. Кроме того, по ее словам, в агропромышленной сфере работодатели ищут квалифицированных сотрудников – спрос на них увеличился на 20%.

"В условиях геополитических изменений стремительно растет спрос на специалистов сектора продуктового ритейла. В непродуктовом ритейле также наблюдается активность, однако она больше связана с ротацией среди топ-менеджеров в связи с уходом экспатов", — подчеркнула Некерова.

Аналогичная ситуация, по ее словам, происходит и в других отраслях, из которых ушли западные компании. Эксперт полагает, что в 2023 году можно будет наблюдать процессы оптимизации бизнеса, например, за счет пересмотра системы оплаты премирования и цифровизации.

Несколько дней назад президент России Владимир Путин сообщил, что в стране уровень безработицы ниже допандемийного периода — 3,8-3,9%. Невзирая на предрекаемые стране "обвалы, разруху, катастрофу в сфере экономики, ничего подобного" не наблюдается, добавил он.

Личный счет,Владимир Путин,
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