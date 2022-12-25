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51 минуту назад

Какие льготы положены пенсионеру 1967 года рождения и старше

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала о новых льготах, рассчитывать на которые могут пожилые россияне 1967 года рождения и старше.

Какие льготы положены пенсионеру 1967 года рождения и старше
Фото: ТАССТАСС

«Новые возможности предоставляют гражданам на региональном уровне в том случае, если человек достигает старого пенсионного возраста», – пишут СМИ.

Как пояснила Киреева в разговоре с PRIMPRESS, речь идет о женщинах от 55 лет и старше, а также о мужчинах, начиная с 60 лет. Их не затронуло повышение пенсионного возраста, поэтому они могут начать получать накопительную пенсию.

Помимо пенсии, такие граждане также могут рассчитывать на ряд льгот на региональном уровне. В зависимости от региона, это могут быть прямые денежные выплаты или ,например, компенсации за покупку лекарств по рецепту врача. В некоторых субъектах РФ при достижении прежнего пенсионного возраста граждане также могут получить компенсации за ремонт квартиры или частного дома. Размер выплаты может составлять до 15 тысяч рублей.

Ранее «ФедералПресс» писал, кому поднимут пенсии в 2023 году.

Личный счет,Маленькая пенсия ,Анастасия Киреева,
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