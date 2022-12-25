Какие льготы положены пенсионеру 1967 года рождения и старше

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала о новых льготах, рассчитывать на которые могут пожилые россияне 1967 года рождения и старше.

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«Новые возможности предоставляют гражданам на региональном уровне в том случае, если человек достигает старого пенсионного возраста», – пишут СМИ.

Как пояснила Киреева в разговоре с PRIMPRESS, речь идет о женщинах от 55 лет и старше, а также о мужчинах, начиная с 60 лет. Их не затронуло повышение пенсионного возраста, поэтому они могут начать получать накопительную пенсию.

Помимо пенсии, такие граждане также могут рассчитывать на ряд льгот на региональном уровне. В зависимости от региона, это могут быть прямые денежные выплаты или ,например, компенсации за покупку лекарств по рецепту врача. В некоторых субъектах РФ при достижении прежнего пенсионного возраста граждане также могут получить компенсации за ремонт квартиры или частного дома. Размер выплаты может составлять до 15 тысяч рублей.