В Египте ввели новое ограничение для туристов

Власти Египта вводят в действие новые директивы в отношении железных дорог, рассказал министр транспорта страны Камиль аль-Вазир. Он уточнил, что с января 2023 года иностранцы смогут приобрести билеты на египетские поезда только за доллары и евро, пишет РИА «Новости».
Министр отметил, что туристы нередко обращаются с просьбой об обмене валюты к менялам на рынках. Это происходит на фоне того, что Египет испытывает значительные сложности с иностранной валютой, ее не хватает для нужд государства.
Камиль аль-Вазир пояснил, что вырученные средства ведомство направит на закупку новых поездов за границей.
По его словам, иностранцы положительно встретили инициативу Минтранспорта. За последние несколько дней они забронировали за валюту свыше тысячи билетов на поезда.