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34 минуты назад

В Египте ввели связанное с валютой ограничение для туристов

Илья Родин

Власти Египта вводят в действие новые директивы в отношении железных дорог, рассказал министр транспорта страны Камиль аль-Вазир. Он уточнил, что с января 2023 года иностранцы смогут приобрести билеты на египетские поезда только за доллары и евро, пишет РИА «Новости».

В Египте ввели новое ограничение для туристов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Министр отметил, что туристы нередко обращаются с просьбой об обмене валюты к менялам на рынках. Это происходит на фоне того, что Египет испытывает значительные сложности с иностранной валютой, ее не хватает для нужд государства.

Камиль аль-Вазир пояснил, что вырученные средства ведомство направит на закупку новых поездов за границей.

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По его словам, иностранцы положительно встретили инициативу Минтранспорта. За последние несколько дней они забронировали за валюту свыше тысячи билетов на поезда.

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