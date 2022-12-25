В Египте ввели новое ограничение для туристов

Власти Египта вводят в действие новые директивы в отношении железных дорог, рассказал министр транспорта страны Камиль аль-Вазир. Он уточнил, что с января 2023 года иностранцы смогут приобрести билеты на египетские поезда только за доллары и евро, пишет РИА «Новости».

Министр отметил, что туристы нередко обращаются с просьбой об обмене валюты к менялам на рынках. Это происходит на фоне того, что Египет испытывает значительные сложности с иностранной валютой, ее не хватает для нужд государства.

Камиль аль-Вазир пояснил, что вырученные средства ведомство направит на закупку новых поездов за границей.