Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска в 2023 году

Юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала в беседе с РИА Новости, когда будет выгодно взять отпуск в 2023 году.

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Она пояснила, что это лучше сделать в те месяцы, в которых мало выходных и праздничных дней. Такими месяцами в 2023 году являются март, август и октябрь. В третьем и десятом месяцах года будет 22 рабочих дня, в восьмом – 23.

Не стоит уходить в отпуск в январе, феврале, апреле и мае, отметила эксперт. Она подчеркнула, что в эти периоды сумма заработной платы превышает отпускные.

Ранее руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила «Известиям», каким будет порядок получения зарплаты в связи с новогодними праздниками. По ее словам, деятельность в нерабочие праздничные дни должна быть оплачена в двойном размере.