Россиянам рассказали о порядке выхода на пенсию в 2023 году

Доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала в беседе с агентством «Прайм» о порядке выхода на пенсию в 2023 году.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам экономиста, с 2019 по 2022 год выход на пенсию был ежегодным. Для остального переходного периода вплоть до 2028 года график составлен так, что переход будет проходить через год.

Отмечается, что в 2023, 2025 и в 2027 году на пенсию по старости выходить будут лишь те, кто имеет на это льготное право. Выйти на пенсию по льготе могут многодетные мамы, родители, опекуны детей-инвалидов и инвалиды, а также работники с «северным» стажем или приравненным к нему, специалисты определенных профессий, пояснила специалист.