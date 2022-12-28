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4 часа назад

Россиянам рассказали о порядке выхода на пенсию в 2023 году

Lenta.ruиещё 1

Доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала в беседе с агентством «Прайм» о порядке выхода на пенсию в 2023 году.

Россиянам рассказали о порядке выхода на пенсию в 2023 году
Фото: ТАССТАСС

По словам экономиста, с 2019 по 2022 год выход на пенсию был ежегодным. Для остального переходного периода вплоть до 2028 года график составлен так, что переход будет проходить через год.

Отмечается, что в 2023, 2025 и в 2027 году на пенсию по старости выходить будут лишь те, кто имеет на это льготное право. Выйти на пенсию по льготе могут многодетные мамы, родители, опекуны детей-инвалидов и инвалиды, а также работники с «северным» стажем или приравненным к нему, специалисты определенных профессий, пояснила специалист.

С 1 января 2023 года минимальный размер пенсии в Москве с городской доплатой вырастет до 23 313 рублей в месяц. «Доплату к пенсии получают более двух миллионов москвичей», — указано в сообщении на официальном сайте. В 2022 году в Москве пенсия для неработающих пенсионеров с городской доплатой составляла 21 193 рубля.

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