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3 часа назад

Россиянам объяснили, когда пора начать копить на пенсию

РИА "ФедералПресс"

О пенсионных накоплениях стоит задуматься в молодости, но не поздно начать копить на старость и в 40 лет. Об этом заявил инвестор Валерий Емельянов.

Россиянам объяснили, когда пора начать копить на пенсию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Осознание приходит к людям на шестом десятке лет, но начинать что-то делать уже поздно», – сказал Емельянов.

Эксперт объяснил, что чаще всего люди задумываются о необходимости пенсионных накоплений после 50 лет, однако времени сформировать их уже практически нет, а пик карьеры, так или иначе остался позади. Начать копить лучше всего в молодости, но даже в 40 лет еще не поздно это сделать. За 10 лет можно накопить около 6 миллионов рублей, а за 20 лет – уже больше 20 миллионов рублей.

Для успешного формирования накоплений инвестор посоветовал россиянам взять на вооружение стратегии, которые используют жители других стран. Например, можно вложить деньги в негосударственный пенсионный фонд или в индивидуальный инвестиционный счет. Еще один вариант – каждый месяц приобретать государственные облигации, сообщает агентство «Прайм».

Ранее «ФедералПресс» писал, чем пенсионерам заменят предновогоднюю выплату.

Личный счет,Валерий Емельянов,
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