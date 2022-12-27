Россиянам объяснили, когда пора начать копить на пенсию

Эксперт объяснил, что чаще всего люди задумываются о необходимости пенсионных накоплений после 50 лет, однако времени сформировать их уже практически нет, а пик карьеры, так или иначе остался позади. Начать копить лучше всего в молодости, но даже в 40 лет еще не поздно это сделать. За 10 лет можно накопить около 6 миллионов рублей, а за 20 лет – уже больше 20 миллионов рублей.