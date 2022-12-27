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2 часа назад

Юрист Кудерко заявила, сколько денег должны выплачивать работодатели помимо зарплаты

Ura.Ru

Официальное трудоустройство помимо ежемесячной выплаты зарплаты, пенсионных отчислений и уплаты НДФЛ имеет также пакет других доплат. Это оплата больничного, отпуска и сверхурочной работы. Об этом напомнила россиянам юрист Елена Кудерко.

Юрист объяснила, сколько денег должны выплачивать работодатели помимо зарплаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Оплата больничного при минимальном стаже стартует от 456 рублей в день, при максимальном (от восьми лет) — 100% зарплаты, но не более 2572 рублей в день. Отпуск оплачивается, исходя из среднего заработка, и не только базовые 28 дней, но и дополнительные дни, если они положены работнику», — рассказала юрист Кудерко агентству «Прайм».

Сверхурочные полагаются, если сотрудник работает больше срока, прописанного в трудовом договоре, а также выполняет дополнительную работу, которую должностная инструкция не предполагает. При этом сотрудник может решить, компенсировать ли переработку отгулом или получить деньги. Командировочные, отметила юрист, также оплачиваются сверх зарплаты. Их размер должен быть не меньше, чем 700 рублей за сутки. Кроме того, сотруднику обязаны компенсировать использование личного автомобиля, сотовой связи или компьютера.

Оплачивается работодателем вынужденный простой по его вине. Он также несет ответственность за нарушение сроков оплаты труда. Ранее юрист Светлана Краснянская рассказала, когда выгоднее всего брать отпуск. Она рекомендовала брать его в марте, августе или октябре.

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