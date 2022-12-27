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1 час назад

В России подорожали мандарины

РИА "ФедералПресс"

Мандарины за год подорожали в среднем на 10%. Эксперты рассказали, сколько стоит главный новогодний фрукт.

В России подорожали мандарины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам аналитиков компании «Эвотор», мандарины по сравнению с прошлым годом стали дороже на 10%. Об этом говорят данные, полученные с касс несетевых магазинов. При этом, например, мандарины из Абхазии увеличились в цене на 42%, а из Египта – на 23%.

Иранские мандарины, наоборот, подешевели на 1%. Небольшое увеличение цен коснулось цитрусовых из Турции, Китая и Аргентины – стоимость повысилась на 3,4 и 5%.

«В этом сезоне нижняя граница ценового диапазона на мандарины в сетевых магазинах – от 70 рублей за килограмм, на рынках – от 150 рублей и выше», – рассказала экономист Галина Чернухина.

По ее словам, хоть в некоторых странах и был неурожай мандаринов в этом году, в России нет проблем с поставками из других государств. Поэтому на цену повлияли проблемы с перевозкой фруктов – доставка стала дороже, передает «Комсомольская правда».

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