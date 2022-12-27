Мошенники переключились на обман в сфере страхования имущества

После усиления контроля со стороны регулирующих органов в области автострахования, в частности, в сегменте каско, количество случаев мошенничества в этом секторе сократились по сравнению с прошлым годом. Однако злоумышленники теперь переключились на проведение обманных схем в областях страхования жизни и имущества, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные Всероссийского союза страховщиков.

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«Общий объем мошеннических действий при страховании снизился по сравнению с прошлым годом. За девять месяцев 2022 года страховые компании подали в правоохранительные органы более 6,1 тыс. заявлений на 3 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года было подано почти 7,2 тыс. заявлений на сумму более 3,7 млрд руб.», — говорится в материале.

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При этом доля претензий по полисам ОСАГО в количественном выражении (57%) осталась на уровне прошлого года, однако уменьшилась в денежном — до 1,7 млрд руб. В то же время увеличились доля обращений граждан по поводу фиксирования обманных схем в областях страхования жизни и имущества выросли как в количественном, так и денежном выражениях, уточняется в статье.

«Выросла доля мошенничеств в сегменте страхования имущества — на 2 процентных пункта, до 20% (0,6 млрд рублей). Страхование жизни сохранилось на уровне 3% (0,1 млрд руб.)», — заключается в заметке.

Средний ущерб от мошеннических схем в данных отраслях страхования составляет около 700 тыс. руб. в сфере страхования жизни и 5 млн руб. — в сегменте имущественного страхования. К «серым» схемам обмана в страховании имущества может относиться создание умышленного пожара с целью погасить задолженность или компенсировать убытки бизнеса, в страховании жизни — оформление фиктивной инвалидности и других медицинских диагнозов.