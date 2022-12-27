Стоимость мандаринов и апельсинов резко повысилась в России в начале текущего месяца. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на специалистов аналитического ресурса «Чек Индекс» (принадлежит компании «Платформа ОФД»).

За основу были взяты цены в магазинах в период с 1 по 13 декабря этого года и прошлого. Причем речь идет об онлайн- и офлайн-площадках в сетевой и несетевой рознице. Кроме того, аналитики оценили, как изменилась цена в сравнении с ноябрем этого же года.

Аналитики пришли к выводу, что в начале декабря 2022 года средний чек на мандарины составил 186 рублей, что больше на 12% прошлогоднего показателя и на 4% - показателя ноября.

Рост цен коснулся и апельсинов. Средний чек на них достиг 172 рублей, что на 10% превышает значение прошлого года и на 7% - начала ноября.

Росту цен на цитрусовые нашли объяснение. Как отметил экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, динамика обусловлена сезонным увеличением спроса. Другой фактор, по его мнению, - проблемы с импортом.