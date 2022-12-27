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3 часа назад

Один из главных продуктов новогоднего стола резко подорожал в России

Лера Букина

Стоимость мандаринов и апельсинов резко повысилась в России в начале текущего месяца. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на специалистов аналитического ресурса «Чек Индекс» (принадлежит компании «Платформа ОФД»).

За основу были взяты цены в магазинах в период с 1 по 13 декабря этого года и прошлого. Причем речь идет об онлайн- и офлайн-площадках в сетевой и несетевой рознице. Кроме того, аналитики оценили, как изменилась цена в сравнении с ноябрем этого же года.

Аналитики пришли к выводу, что в начале декабря 2022 года средний чек на мандарины составил 186 рублей, что больше на 12% прошлогоднего показателя и на 4% - показателя ноября.

Рост цен коснулся и апельсинов. Средний чек на них достиг 172 рублей, что на 10% превышает значение прошлого года и на 7% - начала ноября.

Росту цен на цитрусовые нашли объяснение. Как отметил экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, динамика обусловлена сезонным увеличением спроса. Другой фактор, по его мнению, - проблемы с импортом.

Набиуллина отказалась «искать дно» в вопросах российской экономики

Ранее сообщалось, что, по данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», средний чек на продукты питания в России во втором полугодии составил 750 рублей (+7% в деньгах). Кроме того, в стране зафиксировано увеличение продаж на 10%.

Личный счет,Георгий Остапкович,ВШЭ,
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