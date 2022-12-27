Планов нет: Силуанов об изменении налоговой политики в 2023 году

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил об отсутствии планов вносить корректировки в налогообложение в предстоящем году, передает ТАСС.

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Причем, как уточнил он, власти не прибегнут к этому даже в случае возникновения проблем с поступлениями в бюджет доходов.

«Нет, ну в течение года точно мы не меняем правила игры», - отметил Силуанов.

Он также подчеркнул, что главные налоговые новации уже удалось реализовать. В частности, по словам главы ведомства, в стране приняли большое количество послаблений. Силуанов уточнил, что бюджет и основные направления налоговой политики уже приняты. Министерство, как заявил он, будет действовать «в рамках них».

Кроме того, по его словам, ведомство не меняет подхода по выплате дивидендов для госкомпаний.