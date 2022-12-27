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1 час назад

Планов нет: Силуанов об изменении налоговой политики в 2023 году

Лера Букина

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил об отсутствии планов вносить корректировки в налогообложение в предстоящем году, передает ТАСС.

Планов нет: Силуанов об изменении налоговой политики в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причем, как уточнил он, власти не прибегнут к этому даже в случае возникновения проблем с поступлениями в бюджет доходов.

«Нет, ну в течение года точно мы не меняем правила игры», - отметил Силуанов.

Он также подчеркнул, что главные налоговые новации уже удалось реализовать. В частности, по словам главы ведомства, в стране приняли большое количество послаблений. Силуанов уточнил, что бюджет и основные направления налоговой политики уже приняты. Министерство, как заявил он, будет действовать «в рамках них».

Кроме того, по его словам, ведомство не меняет подхода по выплате дивидендов для госкомпаний.

Ранее «Российская газета» сообщила, что компании и предприниматели московского IT-сектора в период с января по октябрь перечислили в бюджет города более 164 миллиарда рублей. Данный показатель на треть превышает уровень 2021 года.

Личный счет,Антон Силуанов,
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