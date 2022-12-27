Роструд напомнил о порядке оплаты работы в новогодние праздники

"С 1 по 8 января 2023 года - нерабочие праздничные дни. Трудовым кодексом установлены гарантии повышенной оплаты труда тем, кто привлекается к работе в такие дни. Работникам, получающим оклад, - не менее чем в двойном размере. Для сдельщиков - не менее чем по двойным сдельным расценкам. Для работников, чей труд оплачивается по тарифам, - в размере не менее двойной тарифной ставки", - говорится в сообщении.