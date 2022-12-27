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3 часа назад

Роструд напомнил, что работа в новогодние праздники оплачивается в повышенном размере

ТАССиещё 1

Оплата труда в новогодние праздники с 1 по 8 января по закону оплачивается в повышенном размере, сообщается во вторник в Telegram-канале Роструда.

Роструд напомнил о порядке оплаты работы в новогодние праздники
Фото: ТАССТАСС

"С 1 по 8 января 2023 года - нерабочие праздничные дни. Трудовым кодексом установлены гарантии повышенной оплаты труда тем, кто привлекается к работе в такие дни. Работникам, получающим оклад, - не менее чем в двойном размере. Для сдельщиков - не менее чем по двойным сдельным расценкам. Для работников, чей труд оплачивается по тарифам, - в размере не менее двойной тарифной ставки", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что за работу в нерабочий праздничный день по желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в этот день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Личный счет,Роструд,
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