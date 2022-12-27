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56 минут назад

Россиянам напомнили про повышенные выплаты за работу в праздники

Лера Букина

Роструд проинформировал о том, как должна оплачиваться работа граждан в новогодние праздники с 1 по 8 января. В сообщении ведомства, опубликованном в официальном Telegram-канале, говорится, что россияне могут претендовать на повышенный размер выплат.

Роструд напомнил о порядке оплаты работы в новогодние праздники
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что гарантии повышенной оплаты труда тем, кто привлекается к работе в такие дни, установлены трудовым кодексом.

«Работникам, получающим оклад, - не менее чем в двойном размере. Для сдельщиков - не менее чем по двойным сдельным расценкам. Для работников, чей труд оплачивается по тарифам, - в размере не менее двойной тарифной ставки», - напомнил Роструд.

Кроме того, подчеркивается, что работник может получить другой день отдыха за работу в нерабочий праздничный день. В таком случае работу в этот день нужно оплачивать в одинарном размере. Как отмечается, день отдыха не оплачивается.

Ранее сообщалось, что, по данным исследования мобильного оператора МТС, российские граждане в преддверии Нового года стали дольше трудиться. Отмечалось, что среднее время пребывания на работе возросло на час с четвертью.

Личный счет,Роструд,МТС,
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