Россияне бросились менять валюту перед Новым годом

Число операций по обмену валюты выросло в декабре на 21 процент по сравнению с ноябрем. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

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Россияне чаще обменивали наличную валюту. Доля таких транзакций в декабре составила 75 процентов. Около 25 процентов пришлось на онлайн-операции. Россияне бросились менять валюту в преддверии новогодних путешествий в разные страны, пояснили эксперты.

Также валюту приобретают в качестве инвестиций. Доллары по-прежнему лидируют в валютообмене. В декабре общее число операций с американской валютой оказалось в два раза выше, чем с европейской. Средний чек одной наличной покупки долларов в декабре — 1198 долларов, а продажи — 615 долларов.