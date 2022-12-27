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47 минут назад

Россияне бросились менять валюту перед Новым годом

Lenta.ru

Число операций по обмену валюты выросло в декабре на 21 процент по сравнению с ноябрем. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Россияне бросились менять валюту перед Новым годом
Фото: ТАССТАСС

Россияне чаще обменивали наличную валюту. Доля таких транзакций в декабре составила 75 процентов. Около 25 процентов пришлось на онлайн-операции. Россияне бросились менять валюту в преддверии новогодних путешествий в разные страны, пояснили эксперты.

Также валюту приобретают в качестве инвестиций. Доллары по-прежнему лидируют в валютообмене. В декабре общее число операций с американской валютой оказалось в два раза выше, чем с европейской. Средний чек одной наличной покупки долларов в декабре — 1198 долларов, а продажи — 615 долларов.

В ходе торгов на Московской бирже 27 декабря курс доллара превысил 70 рублей. В условиях падения доходов компаний и просадки экспорта крепкий рубль, который сыграл свою роль во второй половине уходящего года, больше не нужен, заявил ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Личный счет,Андрей Белоусов,Московская биржа,
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