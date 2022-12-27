ЦБ предложил ввести новую категорию потребкредитов

Банк России предложил ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с финансовым положением хуже среднего. Об этом говорится в материале Центробанка «Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора».
«Ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с повышенным риском, чье финансовое положение хуже среднего, но все еще позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга», — сообщается в тексте.
В ЦБ отметили, что в эту группу попадут кредиты с определенными сроком, суммой и характеристиками заемщика. В регуляторе рассчитывают, что новые потребкредиты позволят людям лучше «понимать, сколько они платят» и позитивно скажутся на конкуренции, поскольку позволят клиентам сравнивать предложения банков. Кроме того с помощью данной меры в ЦБ надеются сократить число обращений в микрофинансовые организации и к серым кредиторам, у которых ставки намного выше, чем в банках.
Напомним, что с 1 января регулятор введет лимиты на выдачу кредитов и займов ненадежным клиентам. С начала нового года банки смогут оформлять для них не более четверти от всех необеспеченных кредитов и не более 10% долгосрочных.