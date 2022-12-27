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1 час назад

С 1 января в РФ вырастут цены на водку, бренди и коньяк

Елена Прошина

С 1 января 2023 года в России вырастут минимальные цены на водку, бренди и коньяк. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий приказ Минфина РФ.

С 1 января в РФ вырастут цены на водку, бренди и коньяк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, с начала нового года минимальная отпускная цена на бренди поднимется с 270 до 289 рублей за 0,5 литра, оптовая — с 284 до 304 рублей. Стоимость коньяка с 1 января вырастет с 371 до 397 рублей и с 391 до 419 рублей соответственно. Минимальная отпускная цена на водку у производителей поднимется с 214 до 229 рублей, оптовая — с 222 до 238 рублей за 0,5 литра.

Приказ будет действовать до 31 декабря 2026 года.

На данный момент минимальная розничная цена водки в РФ составляет 261 рубль, бренди — 348 рублей, коньяка — 480 рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 января в России вырастет стоимость игристого вина. Цена алкогольного напитка повысится на 41,4% и составит вместо нынешних 169 рублей — 239.

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