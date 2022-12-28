С полок магазинов может исчезнуть ряд популярных продуктов

Существует риск того, что россияне больше не увидят на полках магазинов биокефир, биойогурт и другую кисломолочную продукцию. Это может коснуться тех товаров, которые не имеют необходимого сертификата, сообщает РБК.

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В стране начал действовать закон «Об органической продукции» с 2020 года. В соответствии с ним необходимо иметь специальный сертификат, который подтверждает, что при производстве продукта были соблюдены национальные и международные стандарты для органической продукции. Только в таком случае производителям разрешено размещать на своих продуктах надписи «органический», «биодинамический», а также сокращения («эко», «био»).

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил за вывод таких товаров из-под действия законопроекта. С соответствующей инициативой он обратился в аграрный комитет Госдумы.

Отмечается, что сертификат выдают после того, как специальные органы по сертификации, аккредитованные Росаккредитацией, осуществят проверку. Минсельхоз утвердил знак органической продукции единого образца – его и нужно использовать производителям для маркировки.

Органическая продукция предполагает отсутствие агрохимикатов, пестицидов, стимуляторов роста.

РСПП также опасается ограничения возможности потребителя получать данные о наличии в продукции пробиотических микроорганизмов и пребиотиков, которые важны для здоровья. Еще один риск, по мнению союза, - увеличение трат производителей, инвестирующих в развитие данных товаров. Это, в свою очередь, отразится на ее доступности.