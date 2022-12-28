Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
2 часа назад

Раскрыта новая схема обмана россиян в преддверии Нового года

Лера Букина

В новогодние праздники мошенники придумывают различные способы для того, чтобы нажиться на россиянах. Life выяснил, как распознать новые незаконные комбинации по выманиванию денежных средств.

Раскрыта новая схема обмана россиян в преддверии Нового года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Портал рассказал об одной из схем. Клиенту банка приходит сообщение от кредитной организации о перевыпуске пластика. После этого человек выбирает доставку домой, затем ее привозят. Вскоре поступает звонок от якобы банковского специалиста, который предлагает активировать доставку. Так, нужно назвать из СМС и последние 4 цифры номера карты. После этого сумма со счета пропадает. При этом в самом банке видят, что деньги перевели на сторонний счет при помощи идентификатора. Соответственно, кредитная организация считает, что это именно клиент выполнил перевод.

В МВД отмечают, что кражу денег с новых или перевыпущенных карт осуществляют после утечки данных, которая может произойти в банках или из компаниях по курьерской доставке. Операционный директор компании «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала, как россияне могут избежать проблем с пластиком, полученным от курьера.

По ее словам, тот, кто доставляет карту, знает о ее свойствах. Человеку стоит задуматься, если этот курьер не может ответить на простейшие вопросы, например, будет ли комиссия за перевод с этой карты на другой счет. Кроме того, по словам специалиста, настоящие сотрудники банка не просят предоставления данных.

Гражданам напомнили о том, что сейчас большая часть банков предлагает клиентам не перевыпускать карты, а просто продлевает их срок в автоматическом режиме.

Ранее сообщалось, что, по данным Банка России, кибермошенники в третьем квартале украли у российских граждан порядка 4 млрд рублей. Они осуществляли денежные переводы без согласия клиентов. Это значение является рекордным за квартал минимум с начала 2019 года.

Личный счет,Банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители