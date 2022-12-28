Раскрыта новая схема обмана россиян в преддверии Нового года

В новогодние праздники мошенники придумывают различные способы для того, чтобы нажиться на россиянах. Life выяснил, как распознать новые незаконные комбинации по выманиванию денежных средств.

Портал рассказал об одной из схем. Клиенту банка приходит сообщение от кредитной организации о перевыпуске пластика. После этого человек выбирает доставку домой, затем ее привозят. Вскоре поступает звонок от якобы банковского специалиста, который предлагает активировать доставку. Так, нужно назвать из СМС и последние 4 цифры номера карты. После этого сумма со счета пропадает. При этом в самом банке видят, что деньги перевели на сторонний счет при помощи идентификатора. Соответственно, кредитная организация считает, что это именно клиент выполнил перевод.

В МВД отмечают, что кражу денег с новых или перевыпущенных карт осуществляют после утечки данных, которая может произойти в банках или из компаниях по курьерской доставке. Операционный директор компании «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала, как россияне могут избежать проблем с пластиком, полученным от курьера.

По ее словам, тот, кто доставляет карту, знает о ее свойствах. Человеку стоит задуматься, если этот курьер не может ответить на простейшие вопросы, например, будет ли комиссия за перевод с этой карты на другой счет. Кроме того, по словам специалиста, настоящие сотрудники банка не просят предоставления данных.

Гражданам напомнили о том, что сейчас большая часть банков предлагает клиентам не перевыпускать карты, а просто продлевает их срок в автоматическом режиме.