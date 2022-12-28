Путин подписал законы о правах участников добровольных пенсионных программ

Президент ФР Владимир Путин подписал законы о создании с 1 января 2023 года системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ. Это следует из информации, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации.

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Базовым документом предусматривается создание на базе Агентства по страхованию вкладов системы гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в сфере негосударственного пенсионного обеспечения.

Благодаря данной мере права граждан будут защищены. Речь идет о тех, кому в соответствии с пенсионным договором должна выплачиваться негосударственная пенсия.

Гарантийные случаи - аннулирование лицензии или банкротство НПФ. Участник системы или его правопреемник получит средства из фонда гарантирования пенсионных резервов.

На этапе накопления у участников будет гарантия остатка средств на именных пенсионных счетах, но не более предельного размера гарантируемой суммы в 1,4 миллиона рублей.