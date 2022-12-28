Часть пенсионеров получит увеличенную пенсию под Новый год

«У нас пенсия выплачивается месяц в месяц. Если пенсия выплачивается досрочно, это же январская пенсия. И да, она уже придет в проиндексированном варианте. Потому что как мы можем. А выплата на почте начинается с 3 января у нас. В любом случае мы понимаем, что это все делается немного заранее. В зависимости от региона порядок может отличаться», — сообщили в региональном отделении фонда.