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1 час назад

ПФР: часть пенсионеров получит увеличенную выплату под Новый год

Ura.Ru

При необходимости выплаты пенсии за январь досрочно в декабре, пенсионер получит уже проиндексированную сумму. Об этом URA.RU рассказали в одном из реготделений Пенсионного фонда РФ (ПФР).

Часть пенсионеров получит увеличенную пенсию под Новый год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас пенсия выплачивается месяц в месяц. Если пенсия выплачивается досрочно, это же январская пенсия. И да, она уже придет в проиндексированном варианте. Потому что как мы можем. А выплата на почте начинается с 3 января у нас. В любом случае мы понимаем, что это все делается немного заранее. В зависимости от региона порядок может отличаться», — сообщили в региональном отделении фонда.

Пенсии неработающих пенсионеров по старости проиндексируют с 1 января на 4,8%. Их средний размер увеличится до 21 864 рублей. Правительство РФ выделило 1,49 триллиона рублей на выплаты россиянам пенсий в конце 2022 и начале 2023 годов.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,Правительство РФ,
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