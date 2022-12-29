Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
56 минут назад

В России появится новый способ бесконтактной оплаты

Lenta.ruиещё 2

Крупные российские банки в 2023 году планируют запустить услугу по оплате товаров с помощью платежных наклеек, пишет РИА Новости со ссылкой на участников рынка.

В России появится новый способ бесконтактной оплаты
Фото: UnsplashUnsplash

Сбер тестирует новый способ бесконтактной оплаты на смартфонах с начала декабря. Платежный стикер можно приклеить на телефон, в том числе на айфон, и расплачиваться одним касанием. ВТБ тоже тестирует разные варианты наклеек, запуск пилотной партии планируется в начале следующего года. В этом направлении работает и «Дом.РФ».

Такая технология дает преимущество владельцам айфонов, у которых снова появится возможность оплаты смартфоном, отметили в «Абсолют банке». Директор регионального инжинирингового центра SafeNet НТИ Денис Кувиков пояснил, что в стикере вшит NFC-чип, поэтому новых рисков у оплаты с помощью наклеек нет.

Ранее россиянам назвали альтернативные варианты оплаты после блокировки Apple Pay и Google Pay. Это, например, SberPay и MirPay, которые работают с картой «Мир», а также Huawei Pay. Также постепенно появляется возможность расплачиваться с помощью QR-кодов.

Личный счет,Абсолют Банк,Банк ВТБ,Google,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители