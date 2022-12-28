Накопления граждан в НПФ с 1 января застрахуют на 1,4 млн рублей

Пенсионные накопления граждан в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) будут застрахованы на случай потери лицензии или банкротства фонда. Это решение коснется накоплений более 6 млн человек, сообщила пресс-служба Банка России.
"C 1 января добровольные накопления граждан в НПФ будут застрахованы в пределах 1,4 млн рублей на случай банкротства фонда или аннулирования его лицензии. Соответствующий пакет законов подписал президент России. Возмещение будет выплачиваться из отдельного гарантийного фонда Агентства по страхованию вкладов, который сформируется из ежегодных взносов НПФ. Банк России установит ставку таких взносов, которая будет зависеть от величины обязательств НПФ по пенсионным договорам, а также от индивидуальных показателей финансовой устойчивости и качества активов каждого НПФ", - говорится в сообщении регулятора.
В ЦБ также отметили, что гарантия возврата распространяется на пенсионные сбережения, которые сложились у клиентов за счет их личных взносов, отчислений работодателя и инвестиционных доходов. Средства в пределах страховой суммы граждане смогут получить сами либо перевести их в другой НПФ по своему выбору.
"Допустим, сейчас вы копите на пенсию, в случае, если у фонда отзовут лицензию или он обанкротится, то Агентство по страхованию вкладов вернет вам накопленные средства в пределах 1,4 млн рублей. У вас будет выбор: получить выплаты на руки или перевести деньги в другой фонд по своему решению. Если вам уже назначена государственная пенсия, тогда на момент прекращения работы фонда, вы продолжите ее получать, но уже в другом НПФ, его определят по итогам конкурса. Однако размер новых пенсионных выплат не сможет превышать двух социальных пенсий по старости", - сказал начальник Управления надзора за негосударственными пенсионными фондами ЦБ РФ Виталий Аноприенко.