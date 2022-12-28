Накопления граждан в НПФ с 1 января застрахуют на 1,4 млн рублей

"Допустим, сейчас вы копите на пенсию, в случае, если у фонда отзовут лицензию или он обанкротится, то Агентство по страхованию вкладов вернет вам накопленные средства в пределах 1,4 млн рублей. У вас будет выбор: получить выплаты на руки или перевести деньги в другой фонд по своему решению. Если вам уже назначена государственная пенсия, тогда на момент прекращения работы фонда, вы продолжите ее получать, но уже в другом НПФ, его определят по итогам конкурса. Однако размер новых пенсионных выплат не сможет превышать двух социальных пенсий по старости", - сказал начальник Управления надзора за негосударственными пенсионными фондами ЦБ РФ Виталий Аноприенко.