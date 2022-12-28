Когда выплатят пенсию за январь 2023: график выплат

Часть российских пенсионеров получат свои выплаты за январь досрочно. Когда именно ждать выплат и кого коснется досрочное начисление пенсий - читайте в материале «Рамблера».

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График выплаты пенсий за январь

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В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, что для россиян, получающих пенсию на банковскую карту 4 и 12 числа каждого месяца, январские выплаты будут проведены досрочно - 29 декабря 2022 года. «МК» отмечает, что в некоторых случаях выплаты начались еще раньше - после 25 декабря - и могут продолжаться по последний рабочий день (30 декабря) включительно.

Россиянам, ежемесячно получающим пенсию в банках 23 числа, ее выплатят 23 января 2023 года.

«Известия» уточнили, что доставка пенсий почтой России возобновится со вторника, 3 января, а в субботу, 7 января, у почтовых отделений снова будет выходной.

«Московскому комсомольцу» в Почте России рассказали, что 3 января городские отделения почты будут доставлять выплаты за 3 число месяца, а 4 января - за 3 и 4 число для отделений, не работающих по вторникам.

В четверг, 5 января, выплаты доставят тем россиянам, которые обычно получают пенсии 5 и 6 числа каждого месяца, а в пятницу, 6 января, - за 7,8 и 9 число (за девятое число для отделений, не работающих по понедельникам).

Для почтовых отделений, закрытых в понедельник, среду и пятницу график будет таким:

4 января выплачиваются пенсии за 3, 4 и 5 числа месяца;

6 января выплаты можно будет получить за 6, 7 и 8 число.

График выплат для почтовых отделений с выходными во вторник, четверг и субботу:

3 января будут доставлены выплаты за 3, 4, 5 числа;

5 января - за 6, 7, 8 и 9 числа.

В ПФР отмечают, что график выплат январских пенсий будет варьироваться в зависимости от региона, информацию о графике можно найти на сайтах отделений фонда и местных администраций. К примеру, здесь опубликован график выплат для Москвы и области, здесь можно посмотреть график выплат пенсий для жителей Севастополя, а тут есть сроки выплат для пенсионеров из Краснодарского края.

Как вырастут пенсии в январе 2023 года

С 1 января 2023 года страховые пенсии россиян поднимут на 4,8 процента - это произойдет в контексте ежегодной индексации. В итоге фиксированная выплата к страховой пенсии достигнет 7567 рублей. Вне зависимости от даты доставки/начисления досрочная выплата январской пенсии придет уже в проиндексированном размере.

Средний размер страховой пенсии к концу 2023 года должен дойти до отметки в 21 864 рублей, прогнозируют в Министерстве труда.

Ранее пенсии неработающих пенсионеров уже внепланово подняли на десять процентов с 1 июня. Министр труда Антон Котяков объяснял, что из-за высокой инфляции в 2022 году пенсии решили повышать в несколько этапов.

Министр отмечал, что рост пенсий с 1 января 2023-го на 4,8 процента приведет к прибавке в среднем в тысячу рублей, а суммарное повышение страховых пенсий за год превысит 15 процентов. Это больше прогнозируемого уровня инфляции 2022 года (12,4 процента).

Социальные пенсии в 2023-м планируют поднять на 3,3 процента, размер таких пенсий к концу года должен достигать около 12 562 рублей. Эти выплаты полагаются людям, не имеющим удовлетворительного для страховой пенсии подтвержденного стажа. Также такие пенсии получают россияне с инвалидностью и потерявшие кормильца.