Как исправить плохую кредитную историю

Исправить плохую кредитную историю можно, если погасить имеющиеся задолженности, оформить кредитную карту или потребительский кредит. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эксперт по ипотечному кредитованию, основатель агентства «РОЙАЛ-недвижимость» Камила Мавлутхонова.

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Она уточнила, что репутацию заемщикам могут испортить просрочки по платежам, непогашенная задолженность и частое получение микрозаймов. В таких случаях банк может предложить кредит по более высокой ставке, ограничить лимит или вовсе отказать в его выдаче. Фактический рейтинг желающие могут узнать в Национальном бюро кредитных историй или в организации, в которой оформлялся последний заем. Данную информацию можно получить бесплатно дважды в год, отметила риелтор.

Если рейтинг заемщика упал из-за просрочек платежей, то повысить его можно просто погасив их и в дальнейшем больше не задерживать оплату.

«Если долг был перепродан коллекторам, нужно обратиться в НБКИ или в банк, выдавший кредит, чтобы найти соответствующую коллекторскую компанию. После этого нужно связаться с коллекторами, оплатить задолженность и предоставить об этом справку в кредитное бюро», — добавила Мавлутхонова.

При этом если возможности погасить долги у заемщика нет, он все равно может зарекомендовать себя в качестве надежного клиента. Сделать это можно оформив кредитную карту или взяв потребительский кредит. Ставки по ним будут высокими в связи с ненадежностью клиента, но если вовремя вносить по ним оплату, можно обеспечить себе положительный образ, пояснила эксперт.

Более того, по ее словам, некоторые банки даже предоставляют специальные карты и программы кредитования для исправления кредитной истории у заемщиков.