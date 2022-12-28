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31 минуту назад

Неработающим пенсионерам в РФ повысят пенсию с 1 января

Елена Прошина

С 1 января 2023 года размер пенсий неработающих пенсионеров в России вырастет на 10%. Средний размер выплаты по РФ составит 21 тысячу рублей. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин, передает «Коммерсантъ».

Неработающим пенсионерам в РФ повысят пенсию с 1 января
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, закон также вносит правки в существующее законодательство в связи с созданием Фонда пенсионного и социального страхования. До этого его функции выполняли Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования. Новая организация начнет работу с 1 января 2023 года под руководством Сергея Чиркова.

Ранее сообщалось, что с начала нового года в Москве на 10% проиндексируют соцвыплаты. В частности, речь шла о пенсии для неработающих пенсионеров. С 1 января в столице она составит 23 313 рублей в месяц.

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