Неработающим пенсионерам в РФ повысят пенсию с 1 января

С 1 января 2023 года размер пенсий неработающих пенсионеров в России вырастет на 10%. Средний размер выплаты по РФ составит 21 тысячу рублей. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин, передает «Коммерсантъ».
По данным издания, закон также вносит правки в существующее законодательство в связи с созданием Фонда пенсионного и социального страхования. До этого его функции выполняли Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования. Новая организация начнет работу с 1 января 2023 года под руководством Сергея Чиркова.
Ранее сообщалось, что с начала нового года в Москве на 10% проиндексируют соцвыплаты. В частности, речь шла о пенсии для неработающих пенсионеров. С 1 января в столице она составит 23 313 рублей в месяц.