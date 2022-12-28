Неработающим пенсионерам в РФ повысят пенсию с 1 января

С 1 января 2023 года размер пенсий неработающих пенсионеров в России вырастет на 10%. Средний размер выплаты по РФ составит 21 тысячу рублей. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин, передает «Коммерсантъ».

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По данным издания, закон также вносит правки в существующее законодательство в связи с созданием Фонда пенсионного и социального страхования. До этого его функции выполняли Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования. Новая организация начнет работу с 1 января 2023 года под руководством Сергея Чиркова.