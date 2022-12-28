Вкладчикам рассказали о возможности перенести деньги в другой банк

Руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Дмитрий Амиров заявил, что вкладчики могут сменить свой банк на другой, с более высокой ставкой. Об этом сообщает ПРАЙМ.

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По словам Амирова, определяющим фактором для размещения средств на долгосрочных депозитах и накопительных счетах является более высокая ставка. Однако при переводе денег в другой банк необходимо рассчитать, насколько доходность по новому депозиту перекроет издержки, ведь в некоторых банках может быть комиссия за безналичный перевод крупных сумм.

Эксперт сообщает, что банковский вклад станет выгодным, если обращать внимание не только на разницу в ставках, но и на сроки размещения в разных банках, а также сумму, которую планируется положить на вклад.

«При размещении 500 тысяч рублей на три месяца под определенный процент вкладчику на том же сроке и сумме размещения могут предложить в другом банке доходность на 0,5 п.п. выше. В данном случае выгода составит всего 625 рублей. Однако при размещении на вкладе одного миллиона рублей на годовой срок та же разница в 0,5 п.п. годовых позволит получить допдоход пять тысяч рублей», – привёл пример Амиров.

Финансист также рассказал, что некоторые вкладчики специально изучают рынок сберегательных продуктов, чтобы найти предложения с лучшими ставками. Это происходит из-за того, что некоторые банки предлагают преференции и увеличенные ставки для новых вкладчиков. А если же клиент хочет разместить средства на сумму свыше 1,4 миллиона рублей, их можно отправить сразу в несколько банков на суммы, которые не превышают страховку от государства.