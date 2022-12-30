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1 час назад

Объем "плохих" долгов россиян по ипотеке достиг максимума с марта 2022 года

РИА Недвижимостьиещё 3

Просроченная задолженность россиян по жилищным кредитам продолжила расти в ноябре, по итогам месяца она увеличилась на 0,34% - до 56,482 миллиарда рублей, что стало максимумом с марта 2022 года, следует из данных ЦБ РФ.

Россияне накопили «плохие» долги по ипотеке
Фото: ТАССТАСС

При этом портфель ипотечного кредитования по итогам ноября увеличился на 1,56% - до 13,52 триллиона рублей.

Всего в ноябре банки выдали ипотеки на 1,17% кредитов больше, чем в октябре - 128,81 тысячи ссуд на общую сумму 470,68 миллиарда рублей.

При этом ставка по рублевой ипотеке в ноябре снизилась до 7,11% с 7,38% месяцем ранее.

Срок ипотечного кредитования в России в ноябре снова обновил исторический максимум, после некоторого снижения в октябре, увеличившись до 23 лет и 7 месяцев.

Личный счет,Банк России,
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