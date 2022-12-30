Россияне накопили «плохие» долги по ипотеке

Просроченная задолженность россиян по жилищным кредитам продолжила расти в ноябре, по итогам месяца она увеличилась на 0,34% - до 56,482 миллиарда рублей, что стало максимумом с марта 2022 года, следует из данных ЦБ РФ.
При этом портфель ипотечного кредитования по итогам ноября увеличился на 1,56% - до 13,52 триллиона рублей.
Всего в ноябре банки выдали ипотеки на 1,17% кредитов больше, чем в октябре - 128,81 тысячи ссуд на общую сумму 470,68 миллиарда рублей.
При этом ставка по рублевой ипотеке в ноябре снизилась до 7,11% с 7,38% месяцем ранее.
Срок ипотечного кредитования в России в ноябре снова обновил исторический максимум, после некоторого снижения в октябре, увеличившись до 23 лет и 7 месяцев.