Россияне накопили «плохие» долги по ипотеке

Просроченная задолженность россиян по жилищным кредитам продолжила расти в ноябре, по итогам месяца она увеличилась на 0,34% - до 56,482 миллиарда рублей, что стало максимумом с марта 2022 года, следует из данных ЦБ РФ.

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При этом портфель ипотечного кредитования по итогам ноября увеличился на 1,56% - до 13,52 триллиона рублей.

Всего в ноябре банки выдали ипотеки на 1,17% кредитов больше, чем в октябре - 128,81 тысячи ссуд на общую сумму 470,68 миллиарда рублей.

При этом ставка по рублевой ипотеке в ноябре снизилась до 7,11% с 7,38% месяцем ранее.