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1 час назад

В России изменится начисление платы за капремонт

Ura.Ru

Для каждого региона в России планируют зафиксировать стоимость капремонта, вопросом займется Минстрой и к 2024 году проработает его детали. Об этом сообщается в проекте плана реализации Стратегии развития стройотрасли до 2030 года.

В России изменится начисление платы за капремонт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В России планируют зафиксировать стоимость капремонта для каждого региона. Сейчас нет единых правил и требований, деньги граждан зачастую используются нецелевым образом, а качество услуг страдает», — рассказали «Известия» со ссылкой на проект плана стройотрасли. Вопрос Минстрой проработает к 2024 году, заявлено в документе.

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Ранее эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко рассказал URA.RU об опасностях, которые грозят людям, избегающим платы за капитальный ремонт. Кроме того, в России предложили изменить схему оплаты коммунальных услуг.

Личный счет,Госстрой России,
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