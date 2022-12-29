Главные перемены в России с 1 января 2023 года: пенсии, ЖКХ, МРОТ

С 1 января 2023 года в России планируется ряд изменений. Они коснутся пенсий и пособий, ЖКХ, МРОТ, цен на водку, отдыха в Турции и технического осмотра автомобилей. Подробнее об этих изменениях в материале «Рамблера».

Фото:

МРОТ увеличится до 16 242 рублей

Видео дня

Президент России Владимир Путин в декабре подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда с 1 января 2023 года. С содержанием документа можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

Новый МРОТ составит 16 242 рублей в месяц. В этом году минимальный размер оплаты труда — 15 279 рублей. Как пояснили в Государственной Думе, МРОТ вырастет на 6,3%.

Прожиточный минимум в 2023 году — 14 375 рублей

В России установится новый прожиточный минимум — он составит 14 375 рублей в месяц на человека. Этот законопроект также можно изучить на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон подразумевает установку новой величины прожиточного минимума для трудоспособного человека (15 669 рублей), для ребенка (13 944 рублей) и для пенсионера (12 363 рублей). Эти суммы выбраны с учетом прогнозируемой бедности по итогам 2023 и 2024 годов.

Поднятие пенсий для неработающих пенсионеров

С 1 января страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров проиндексируют — сумма выплат возрастет на 4,8%. Об этом говорится в федеральном законе о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2023 год.

С началом 2023 года средний размер выплаты неработающим пенсионерам составит 21 864 рублей. При этом в начале 2022 года эта выплата составляла 19 017 рублей, а после июньской индексации достигла 20 864 рублей.

Семьи смогут получать универсальное пособие на детей

Беременные женщины с детьми до 17 лет, доход которых на одного человека ниже прожиточного минимума, смогут претендовать на новое единое пособие. Президент России уже подписал соответствующий законопроект, с ним можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

Новое ежемесячное пособие объединит уже действующие меры поддержки, в том числе начисления беременным женщинам, вставшим на учет на раннем сроке (до 12 недель), а также выплаты в связи с рождением и воспитанием ребенка до 17 лет. Если в семье несколько детей до 17 лет, учитывая еще не рожденного, выплаты будут начисляться на каждого.

Стоимость выплат будет зависеть от наличия движимого и недвижимого имущества, доходов семьи и трудового потенциала.

Поднятие цен на водку, коньяк и бренди

С 1 января стоимость водки, коньяка и бренди в России увеличится. Соответствующий приказ внесло Министерство финансов РФ, говорится на интернет-портале правовой информации.

Минимальная розничная цена водки увеличится с 261 до 281 рубля за 0,5 литра, коньяка — с 480 до 517 рублей, бренди — с 348 до 375 рублей.

Отдых в Турции станет дороже

В Турции с 1 января 2023 года введут новый налог на проживание в стране туристов. Местный телеканал NTV сообщил, что введенный налог составит 2%.

Изменения затронут туристов, которые останавливаются или временно проживают в гостиницах, бутик-отелях, курортных поселках, пансионатах, мотелях, высокогорных домах, деревнях, кемпингах, лагерях, гостевых домах и базах отдыха. Исключение составят только ночлежки.

От уплаты налога освобождены дипломатический персонал других государств, а также студенты, проживающие в хостелах, общежитиях и лагерях.

Повышение цен на техосмотр автомобилей

Процедура техосмотра (ТО) автомобилей в России с января 2023 года станет дороже. Осенью вступил в силу приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по расчету предельных тарифов на ТО, которые местные власти каждого региона устанавливают самостоятельно. Согласно анализу опубликованных документов, который провела газета «Коммерсантъ», в среднем рост цен на ТО для владельцев легкового транспорта составит 57%.

Больше всего тарифы вырастут в Орловской (в 3 раза), Омской (в 2,4 раза) и Оренбургской (в 1,9 раза) областях. Самый дорогой тариф установлен в Санкт-Петербурге — 1544 рубля.