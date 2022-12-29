В России подорожает посещение бани

В России в этом году средняя цена за единоразовый поход в баню и необходимые купальные принадлежности достигла 1723 рублей — это на 10% выше, чем в прошлом году. Об этом рассказали аналитики сервиса «Чек Индекс», передает агентство «Прайм».

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Как говорится в публикации, граждане России смогут посетить баню в среднем за 1723 рубля, что на 10% выше, чем в 2021 году. Аналитики при этом отметили, что россияне в декабре стали ходить в баню на 17% чаще, а покупки банных наборов увеличились на 65%. Такие результаты показало сравнение данных из кассовых чеков с 1 по 25 декабря 2022 и 2021 года.

По словам аналитиков, средний чек на посещение сауны или бани в 2022 году — 729 рублей, это на 5% больше показателя 2021 года. Объем продаж в натуральном выражении (в штуках) возрос на 17%. Средний чек на пару веников стал выше на 16% — до 421 рубля.

Сравнение кассовых чеков также дало понять, что на банный набор в 2022 году в среднем тратили на 11% больше, чем в 2021 году — по 574 рубля. Продажи в штуках увеличились на 65%. Также на 10% выросли продажи эфирных масел и ароматизаторов, а средний чек — на 1% до 246 рублей.