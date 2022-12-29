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2 часа назад

В России заявили о рекордных ценах на электроэнергию

Lenta.ru

Биржевые цены на электроэнергию в ряде частей России показали значительный рост, достигнув исторического максимума в 1800 рублей за мегаватт. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В России заявили о рекордных ценах на электроэнергию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что цены на электроэнергию в России выросли до исторического максимума в 1800 рублей за мегаватт в европейской части страны и на Урале. Эксперты объяснили такое резкое подорожание скачком из-за вывода нескольких блоков АЭС в неплановые и плановые ремонты. Однако регуляторы утверждают, что ситуация со стоимость поездок нормализовалась и что скоро цены вернутся к прежним значениям.

В «Системном операторе» (СО, диспетчер энергосистемы) добавили, что зимой плановые ремонты обычно проводят на двух-трех блока АЭС.

«Нехарактерное наложение краткосрочных неплановых ремонтов в текущем декабре наблюдалось достаточно короткий период, максимум которых пришелся на 22–24 декабря»,— отметили в компании.

1 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила увеличение тарифов на газ в России. С этого момента они выросли на 8,5 процента.

Личный счет,ФАС России,
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