В России заявили о рекордных ценах на электроэнергию

Биржевые цены на электроэнергию в ряде частей России показали значительный рост, достигнув исторического максимума в 1800 рублей за мегаватт. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что цены на электроэнергию в России выросли до исторического максимума в 1800 рублей за мегаватт в европейской части страны и на Урале. Эксперты объяснили такое резкое подорожание скачком из-за вывода нескольких блоков АЭС в неплановые и плановые ремонты. Однако регуляторы утверждают, что ситуация со стоимость поездок нормализовалась и что скоро цены вернутся к прежним значениям.