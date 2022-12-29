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57 минут назад

В «Финаме» напомнили, что ИИС лучше успеть открыть до Нового года

РИА "ФедералПресс"

ФГ «Финам» напомнила индивидуальным инвесторам о налоговом вычете, который можно получить уже в январе 2023 года. Узнать подробнее о налогах, а также о стратегиях инвестирования и бонусах можно на вебинаре финансовых экспертов компании.

Россиянам рассказали о лучшем времени для открытия ИИС
Фото: ТАССТАСС

«Конец года – оптимальное время, чтобы открыть индивидуальный инвестиционный счет. Если его пополнить до конца декабря 2022 года, уже в январе 2023-го можно оформить возврат налогов до 52 000 рублей», – рассказали в пресс-службе «Финама».

В компании напоминают, что индивидуальные инвесторы также могут в этом году подключиться к акции «Супер ИИС – 2022» – так к налоговому вычету в январе прибавится приятный бонус. Участники акции – и действующие, и новые клиенты – могут получить до 2500 бонусных рублей. Их можно либо инвестировать, либо вывести со счета.

Чтобы помочь инвесторам разобраться в ИИС, «Финам» проведет вебинар. Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков и преподаватель УЦ «Финам» Юлия Афанасьева расскажут о стратегиях инвестирования с ИИС в 2023 году, о счетах типов «А» и «Б», о налоговом вычете и о том, как получать бонусы от компании.

Личный счет,Ярослав Кабаков,Финам ИК,
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