Россиянам рассказали о лучшем времени для открытия ИИС

ФГ «Финам» напомнила индивидуальным инвесторам о налоговом вычете, который можно получить уже в январе 2023 года. Узнать подробнее о налогах, а также о стратегиях инвестирования и бонусах можно на вебинаре финансовых экспертов компании.

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«Конец года – оптимальное время, чтобы открыть индивидуальный инвестиционный счет. Если его пополнить до конца декабря 2022 года, уже в январе 2023-го можно оформить возврат налогов до 52 000 рублей», – рассказали в пресс-службе «Финама».

В компании напоминают, что индивидуальные инвесторы также могут в этом году подключиться к акции «Супер ИИС – 2022» – так к налоговому вычету в январе прибавится приятный бонус. Участники акции – и действующие, и новые клиенты – могут получить до 2500 бонусных рублей. Их можно либо инвестировать, либо вывести со счета.