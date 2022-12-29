Что сделать с финансами до Нового года, чтобы жизнь стала лучше

Чтобы войти в Новый год в хорошем состоянии и быть уверенным в своем финансовом будущем, стоит сделать несколько действий. Подробнее о механизме сохранения денежных средств в беседе с «ФедералПресс» рассказала бизнес-психолог Ксения Аверс.
«Если ведете учет расходов, можно прикинуть, на что уходит большая часть денег», – назвала первое действие психолог.
В бюджете стоит проанализировать траты: возможно, что вы весь год покупали кофе навынос, хотя уже выгоднее купить кофемашину.
Перед Новым годом не обязательно, но можно закрыть все кредиты, долги и коммунальные платежи. Человек без долгов чувствует себя более уверенно, отмечает Ксения Аверс. Это касается также и банковских карт: проведите ревизию и закройте те, которыми не пользуетесь.
Полезной будет и подготовка документов для налоговых вычетов, которые помогут вернуть налоговый вычет в 13 %.
Последние вещи, которые можно сделать перед праздниками: расхламиться и вложить деньги в себя. Расхламление поможет избавиться от ненужных вещей и старых обид, а вложение в себя принесет знания и навыки, которые помогут в будущем.