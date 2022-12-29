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1 час назад

Китайская платежная система Unionpay ограничила выдачу наличных по картам российских банков

Газета.Ru

В банке «Приморье», который является участником китайской платежной системы Unionpay, рассказали о новых ограничениях для держателей карт Unionpay российских банков. Unionpay установила для них лимиты на снятие наличных – 50 тыс. юаней в день (около 500 тыс. рублей по курсу ЦБ) и 500 тыс. юаней в год (порядка 5 млн рублей). Речь идет об операциях по снятию наличных за пределами России.

UnionPay ограничила снятие наличных с российских карт за рубежом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В банке посоветовали россиянам открывать несколько карт Unionpay, чтобы обойти ограничения.

В сентябре UnionPay ограничила работу с банками-эквайерами из России, которые находятся под санкциями западных стран. В частности она ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах.

По мнению вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, UnionPay может занять до 5-8% российского рынка платежных карт с учетом, если американские платежные системы Visa и MasterCard не вернутся в Россию в ближайшее время. Он также отметил, что в данный момент 11 банков официально могут эмитировать такие карты и еще несколько организаций проходят процедуры согласования с платежной системой.

Как предупредил ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Евгений Романов, приобретая такие карты нужно понимать, что в первую очередь они предназначены для туризма и использовать карту в других странах можно только в торговом центре или крупном магазине, так как в мелких точках могут быть сложности.

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