UnionPay ограничила снятие наличных с российских карт за рубежом

Сейчас у держателей карт есть возможность снимать не более 50 тыс. юаней (около 500 тыс. рублей по курсу ЦБ на 29 декабря) в день или эквивалент этой суммы в других валютах, а также не более 500 тыс. юаней в год или эквивалент данной сумме в других валютах.