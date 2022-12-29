UnionPay ограничила снятие наличных с российских карт за рубежом

Китайская платежная система Union Pay приняла решение ограничить снятие наличных за рубежом по своим картам, выпущенным российскими кредитными организациями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение банка «Приморье».
По словам источника в крупном банке, под это подпали все российские эмитенты карт Union Pay.
Сейчас у держателей карт есть возможность снимать не более 50 тыс. юаней (около 500 тыс. рублей по курсу ЦБ на 29 декабря) в день или эквивалент этой суммы в других валютах, а также не более 500 тыс. юаней в год или эквивалент данной сумме в других валютах.
Банк рекомендовал оформить дополнительную карту UnionPay в случае необходимости снятия наличных в банкоматах сверх установленного лимита.
Напомним, что ранее об уходе с российского рынка приняли решение Visa и Mastercard. UnionPay - единственная международная платежная система, которая работает на территории РФ.