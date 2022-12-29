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56 минут назад

UnionPay установила лимит на снятие наличных с российских карт за рубежом

Лера Букина

Китайская платежная система Union Pay приняла решение ограничить снятие наличных за рубежом по своим картам, выпущенным российскими кредитными организациями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение банка «Приморье».

UnionPay ограничила снятие наличных с российских карт за рубежом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам источника в крупном банке, под это подпали все российские эмитенты карт Union Pay.

Сейчас у держателей карт есть возможность снимать не более 50 тыс. юаней (около 500 тыс. рублей по курсу ЦБ на 29 декабря) в день или эквивалент этой суммы в других валютах, а также не более 500 тыс. юаней в год или эквивалент данной сумме в других валютах.

Банк рекомендовал оформить дополнительную карту UnionPay в случае необходимости снятия наличных в банкоматах сверх установленного лимита.

Напомним, что ранее об уходе с российского рынка приняли решение Visa и Mastercard. UnionPay - единственная международная платежная система, которая работает на территории РФ.

Личный счет,Visa,АКБ "Приморье",
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