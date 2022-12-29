Названа стоимость горнолыжного отдыха в России в 2023 году

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что стоимость январских туров на отечественные горнолыжные курорты начинается от 2 945 рублей с человека в сутки. Об этом сообщается на сайте АТОР.

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В такую сумму обойдется проживание на курорте Приэльбрусье в трёхзвездочном отеле «Альпина».

В трехзвездочных отелях «Кия», «Малка», «Парк отель Горный» и «Шервуд» курорта Шерегеш можно найти номер за 4 486 рублей с человека в сутки с заселением в январе.

Проживание на сочинском курорте Красная Поляна в январе обойдется как минимум в 4 525 рублей с человека в сутки.

Сутки проживания на горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии обойдутся от 7 700 рублей на человека в сутки (без перелета). В местной трехзвездочной гостинице «Гриззли» в эту сумму входит проживание и завтрак.

Четырехзвездочный отель Rosa Springs курорта «Роза Хутор» предлагает номера за 21 495 рублей с человека в сутки.

Ранее в АТОР рассказали, что около 600 тысяч россиян проведут предстоящие новогодние каникулы за границей, а около трех миллионов человек решили отправиться в путешествие по стране. Самые популярные зарубежные направления - Египет, Таиланд, ОАЭ, Турция, Мальдивы и Шри-Ланка.