Временный скачок цен на электроэнергию объяснили

«Говорить о том, что ремонт АЭС повлиял на цены во всей стране неправильно, так не может быть, тем более, что все ремонты включили в энергобаланс страны из бюджета региона. Проще говоря, если в каком-то регионы планируется плановое отключение энергии, то предусматривается использование резервных источников. Большая часть электроэнергии продается на регулируемом рынке: через тарифы для населения, а коммерческий же рынок не такой большой и не такой влиятельный», — отметил Крохин.