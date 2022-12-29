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1 час назад

В Госдуму внесли законопроект о цифровом рубле

Парламентская газетаиещё 2

В Госдуму внесено два законопроекта (270838-8, 270852-8) о регулировании цифрового рубля в России. Документы опубликованы в электронной базе Государственной думы. Авторами инициативы выступили депутаты и сенаторы, в том числе председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В Госдуму внесли законопроект о цифровом рубле
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Документы определяют правовой статус и правила использования цифрового рубля, в том числе правила оборота цифровых рублей на территории России и иностранных государств. Также разработан комплекс мер и средств обеспечения информационной безопасности при разработке систем учета цифровых валют центральных банков и при проведении операций с зарубежными банками.

Согласно закону, цифровой рубль становится безналичным денежным средством, валютой России. Ответственность за сохранность цифровых рублей несет Банк России.

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