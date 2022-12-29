В Госдуму внесли законопроект о цифровом рубле

В Госдуму внесено два законопроекта ( 270838-8 , 270852-8 ) о регулировании цифрового рубля в России. Документы опубликованы в электронной базе Государственной думы. Авторами инициативы выступили депутаты и сенаторы, в том числе председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков .

Документы определяют правовой статус и правила использования цифрового рубля, в том числе правила оборота цифровых рублей на территории России и иностранных государств. Также разработан комплекс мер и средств обеспечения информационной безопасности при разработке систем учета цифровых валют центральных банков и при проведении операций с зарубежными банками.