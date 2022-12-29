Россия усилит контроль за иностранными инвестициями

Президент России Владимир Путин подписал пакет из двух законов, направленных на усиление контроля за иностранными инвестициями в стратегические сектора экономики РФ. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Закон регламентирует сделки, совершаемыми иностранными государствами, международными организациями или находящимися под их контролем учреждениями. Текст документа гласит, что они могут прямо или косвенно распоряжаться более чем 25% акций уставного капитала российского хозяйственного общества. При этом такие сделки подлежат предварительному согласованию.