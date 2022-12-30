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1 час назад

«Известия»: россиян обяжут платить налоги со вкладов

Ura.Ru

По итогам 2023 года россиян обяжут заплатить налог на доходы со вкладов. Его будут взимать в размере 13% исходя из ключевой ставки. Об этом сообщают «Известия».

Россиян обяжут платить налоги со вкладов
Фото: ТАССТАСС

«Ставка по-прежнему составит 13%, однако расчет максимального необлагаемого налогом процентного дохода будет проводиться иначе. <…>Теперь будет учитываться максимальное значение ключевой ставки за весь год», — пишет издание, ссылаясь на Минфин РФ.

Отмечается, налог за полученный доход в 2023 году придется заплатить до декабря 2024 года.

С предложением о введении этого налога ранее выступил президент России Владимир Путин. Позднее Совет Федерации одобрил закон, который разрешает взымать налог на доход с процентов по банковским вкладам. Тогда было решено, что облагаться налогом будут только проценты по вкладам, превышающим миллион рублей.

Личный счет,Владимир Путин,Минфин России,Совет Федерации,
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